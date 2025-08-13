Футбол
13 августа, 23:36

Главный тренер «Динамо» Карпин: «Наш ближайший резерв помог умереть»

Федор Носов

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:4) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Ожидал увидеть ближайший резерв, который вышел сегодня на поле, что он покажет и, как они могут помочь нам в матчах чемпионата, потому что у нас есть травмы. Помогли. Умереть, как говорится. Посмотрели ближайший резерв, — сказал Карпин.

«Краснодар» набрал 3 очка и вышел на второе место в турнирной таблице группы В, обойдя «Динамо» (3) по дополнительным показателям. У бело-голубых теперь третья позиция.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Казбек Мукаилов в&nbsp;матче с &laquo;Динамо&raquo; (4:0).Кошмар «Динамо» продолжается. «Краснодар» растоптал бело-голубых в Москве

