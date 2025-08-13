Футбол
13 августа, 23:32

Мусаев — о дубле Мукаилова в матче с «Динамо»: «Ему еще надо много работать»

Федор Носов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о победе над московским «Динамо» (4:0) в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Игра получилась открытой. Соперник пытался доминировать, но мы противостояли. Когда забили, то стало легче. Игра была открытой. Думаю, что зрителям матч понравился. Очень важно становиться лучше от игры к игре.

— Первый матч Мукаилова. Расскажите о нем подробнее.

— Много не хочу говорить. Это его первая игра. Он забил два гола, но важно, чтобы он оставался спокойным. Он сделал свою работу хорошо. Это фактурный форвард, он хорошо может играть в борьбе, сохранять мячи. Ему еще надо много работать.

— Можно ли сказать, что «Динамо» стало удобным соперником для вас?

— Много игр против этой команды были близкими. Я не стал бы говорить, что они удобный соперник. Нам нравится играть с ними, потому что они дают играть сопернику, не закрываются в своей штрафной.

— Почему выбрали Кривцова в качестве капитана?

— Выбор был из двух. У Никиты больше всех матчей из этого состава. У него есть лидерские качества и мы хотели его поддержать. Я считаю, что он очень хорошо справился. Диего Коста тоже заслуживает быть капитаном. Он такой человек, который является капитаном без повязки. Все наши вице-капитаны согласились отдать повязку Никите.

— О чем беседовали с Карпиным после игры?

— Некорректно будет говорить об этом. Я пожелал удачи и считаю, что «Динамо» будет играть хорошо, и будет бороться за самые высокие места.

Мурад Мусаев
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
