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Ещенко верит в камбэк «Спартака» в матче с «Динамо»: «Почему нет? Красно-белые много забивают»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» высказался о шансах красно-белых в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо».

В первой игре бело-голубые одержали победу со счетом 5:2.

«Возможен ли камбэк от красно-белых? Почему нет? «Спартак» много забивает. Правда, пропускает тоже не мало. Если забьют и не пропустят из-за глупых привозов, то все будет нормально. С «Зенитом» пенальти на ровном месте, с «Динамо» необъяснимая ошибка. Если эти моменты исключить, то все нормально будет. Конечно, камбэк еще возможен», — сказал Ещенко «СЭ».

Ответный матч 1/2 Пути РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» состоится 18 марта в 20.45 по московскому времени.

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Андрей Ещенко
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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