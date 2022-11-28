В «Зените» ответили на вопрос, будет ли клуб штрафовать игроков за драку со «Спартаком»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о том, будут ли оштрафованы футболисты петербуржцев за драку с игроками «Спартака» (0:0, 4-2 — по пен.) в матче Кубка России.

«Будут ли игроки оштрафованы клубом? Сначала дождемся решения КДК», — сказал Медведев «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

В комментарии «СЭ» экс-тренер красно-белых Массимо Каррера заявил, что драки не должны случаться во время футбольных матчей.