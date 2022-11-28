Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:07

Леонид Федун назвал Родригао зачинщиком драки между футболистами «Зенита» и «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал эпизод с потасовкой футболистов в кубковом мачте красно-белых против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: после драки. «По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки

«Кто первый начал бить ногой? Родригао — зачинщик. И все остальное понеслось, — сказал Федун «РБ Спорт». — Все понимают, что судья должен был проявлять большую принципиальность. Особенно когда он не дал красную карточку Барриосу, а там было явное желание нанести травму игроку, а не игра в мяч. Что произошло, то произошло, такое, конечно, не красит наш футбол. Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря. Дисквалификация будет большая, скорее всего в кубке они играть не смогут. Поэтому ничего хорошего для команды нет. А так — болельщики довольны, часть шоу, как, например, в хоккее. Хотя, конечно, для футбола это является экстраординарным событием. С другой стороны, наконец про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира, пусть даже с такой не очень красивой стороны».

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo; устроили массовую драку. «Они затмили чемпионат мира!» Реакция мировых СМИ на драку «Зенита» и «Спартака»

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/leonid-fedun-kto-pervy-j-nachal-bit-nogoj-rodrigao-zachinshhik/
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
4
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Норвежский журналист Сальтведт отреагировал на отстранение российских лыжников
«Они затмили чемпионат мира!» Реакция мировых СМИ на драку «Зенита» и «Спартака»
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
В «Зените» ответили на вопрос, будет ли клуб штрафовать игроков за драку со «Спартаком»
Гаджиев предположил, что драка между «Зенитом» и «Спартаком» связана с небольшим количеством легионеров
Сушинский: «Всегда задавался вопросом: почему в хоккее разрешены драки, а в футболе — нет»
Степашин о драке между «Зенитом» и «Спартаком»: «В «Динамо» за такие вещи мы штрафуем»
Семин заявил, что КДК нужно разобраться с дракой на матче «Зенит» — «Спартак»
Абаскаль — путь от романтика к цинику. «Спартак» может драться не только на поле, но и за золото
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Зените» ответили на вопрос, будет ли клуб штрафовать игроков за драку со «Спартаком»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости