Каррера — о драке футболистов «Спартака» и «Зенита»: «Эти нехорошие вещи не должны случаться!»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал драку футболистов в конце матча группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, пен. 4:2).

«Это те нехорошие вещи, которые не должны случаться. Но иногда это действительно бывает. Конечно, арбитр встречи хорошо справился со своей работой. Думаю, что руководители клубов должны высказаться по поводу тех игроков, которые получили красные карточки и подвели свои команды», — сказал Каррера «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Ранее бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии «СЭ» признался, что не воспринимает всерьез футболистов.