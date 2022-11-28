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Каррера — о драке футболистов «Спартака» и «Зенита»: «Эти нехорошие вещи не должны случаться!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал драку футболистов в конце матча группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, пен. 4:2).

«Это те нехорошие вещи, которые не должны случаться. Но иногда это действительно бывает. Конечно, арбитр встречи хорошо справился со своей работой. Думаю, что руководители клубов должны высказаться по поводу тех игроков, которые получили красные карточки и подвели свои команды», — сказал Каррера «СЭ».

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Ранее бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии «СЭ» признался, что не воспринимает всерьез футболистов.

Массовая драка на&nbsp;футбольном поле после окончания основного времени матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Бойня в Петербурге. В драке виноваты не только игроки, но и Москалев
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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