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Гаджиев предположил, что драка между «Зенитом» и «Спартаком» связана с небольшим количеством легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал драку футболистов в конце матча группового турнира Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, пен. 4:2).

«В этом есть свои плюсы и минусы. Конечно, до такого нельзя доводить. Еще два года назад такое было невозможно представить. Потому что в этом году самоотдача и динамики игры стала гораздо выше. Сложно сказать, с чем это связано. Може с лучшей физической готовностью или тем, что легионеры не приезжают в таком большом количестве, как было раньше. Кто-то уехал, и чуть больше наших ребят влилось в команды. Вот в связи с этим я и говорю, что еще пару лет назад не могу представить, чтобы люди настолько завелись до такой потасовки. Конечно, это не дело и нужно управлять своими эмоциями. С одной стороны, ты должен играть на максимуме, а с другой — соблюдать законы. Нет ли ощущения, что если после 90 минут есть силы на драку, то в матче где-то недорабатывали? Скорее наоборот. Когда ты мобилизуешся,и тебе не все равно, как закончится игра, то иногда бывают такие моменты. Если бы у игроков было безразличие, то никакой драки бы не было», — приводит слова Гаджиева Metaratings.ru.

Он также заявил, что кого-то обязательно накажут дополнительно. По его словам, основная сложность заключается в том, что карточки, показанные в кубке, не распространяются на чемпионат.

«В законе о Fan ID прописано, что при участии в драке может быть запрещено посещение стадиона на срок до 6 месяцев? Я не знаю этого регламента. Если такой пункт есть, его нужно соблюдать. Но если этого нет, то я бы не стал дисквалифицировать на столь долгий срок. Надо дать, что им светит по максимуму, и на этом ограничиться», — добавил Гаджиев.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-o-drake-v-matche-zenit-spartak-nado-dat-chto-igrokam-svetit-i-na-etom-ogranichitsya-1425599/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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