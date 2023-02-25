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Сегодня, 16:55

Агент Вендела сожалеет, что в игрока кинули похожий на банан предмет во время игры «Зенита»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Чезаре Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, в комментарии для «СЭ» высказался об эпизоде с кинутым в бразильца предметом после замены в матче FONBET Кубка России с ульяновской «Волгой» (3:0.)

«Какие мысли по инциденту с бананом? К сожалению, есть вещи, которые до сих пор продолжают происходить в современном футболе. Я еще не успел связаться с Венделом. Давайте подождем позиции «Зенита» по этому поводу», — сказал Барбьери «СЭ».

На 90+1-й минуте встречи, когда Вендел покидал поле в его сторону бросили предмет, похожий на банан.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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