В «Ростове» остались довольны проведением летней трансферной кампании

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о летней трансферной кампании ростовского клуба.

— Вы довольны, как команда поработала на трансферном рынке этим летом?

— А у нас были какие-то другие варианты?

— Может быть.

— Мы довольны. Исходя из того, что мы могли сделать, мы сделали.

— Вопрос с ФИФА урегулирован по поводу трансферов?

— Да, — сказал Арутюнянц.

«Ростов» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. В заключительном туре команда Карпина сыграет с «Уралом» за выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. В активе обеих команд по 8 очков.

В РПЛ «Ростов» с 10 очками занимает 12-е место после 10 туров.