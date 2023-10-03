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Сегодня, 19:54

В «Ростове» остались довольны проведением летней трансферной кампании

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о летней трансферной кампании ростовского клуба.

— Вы довольны, как команда поработала на трансферном рынке этим летом?

— А у нас были какие-то другие варианты?

— Может быть.

— Мы довольны. Исходя из того, что мы могли сделать, мы сделали.

— Вопрос с ФИФА урегулирован по поводу трансферов?

— Да, — сказал Арутюнянц.

«Ростов» уступил «Локомотиву» (1:3) в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. В заключительном туре команда Карпина сыграет с «Уралом» за выход в плей-офф Пути РПЛ турнира. В активе обеих команд по 8 очков.

В РПЛ «Ростов» с 10 очками занимает 12-е место после 10 туров.

Футбол
Кубок России
ФК Ростов
Арташес Арутюнянц
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