«Амкал» ведет переговоры об участии Александра Медведева в Кубке России

Основатель «Амкала» Герман Попков сообщил «СЭ» о переговорах с председателем правления «Зенита» Александром Медведевым по поводу участия в FONBET Кубке России.

— В «Амкале» конкуренция не слабее, чем в «Зените»? Очень приятно слышать от Александра Ивановича подобное, — начал Попков. — Тем более что у нас в команде есть представители питерского футбола. Мы в переговорах. Если все сложится хорошо, то, думаю, он будет играть. Мы созванивались, переписывались. Надо, чтобы все срослось: есть некие детали, чтобы не было встреч, важных дел, правильно логистически организовать приезд. Если решим все эти вопросы, то, я думаю, все возможно.

— Нет никакого запрета от «Зенита»?

— Он сам может запреты устраивать, наоборот же. Думаю, счет матча «Зенита» и «Спартака» не взаимосвязан. Для болельщиков нет смысла устраивать лишнюю шумиху. Не думаю, что это определяющий фактор. Дополнительным бонусом — с удовольствием, — сказал Попков «СЭ».

19 августа «Амкал» сыграет на выезде с «Калугой» во втором раунде Пути регионов. В первом раунде клуб медиалиги победил «Квант» со счетом 3:1.