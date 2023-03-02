В РФС признали ошибочным решение судьи Иванова засчитать гол «Спартака» в ворота «Локомотива»

Экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС рассмотрела решения судьи Сергея Иванова в ответном матче между «Спартаком» и «Локомотивом» (4:2) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу Иванова в эпизодах с неназначением штрафного 11-метрового удара в ворота «Спартака» на 42-й минуте матча, взятием ворот «Локомотива» на 56-й минуте матча и назначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Локомотива» на 90+6-й минуте матча.

После рассмотрения эпизодов ЭСК приняла решение, что Иванов правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» на 42-й минуте матча и верно назначил пенальти в ворота железнодорожников на 90+6-й минуте матча.

Однако, по решению ЭСК, Иванов ошибочно засчитал взятие ворот команды «Локомотив» на 56-й минуте матча.

«Во втором эпизоде атакующей фазы «Спартака» большинство членов комиссии считает, что игрок этой команды Михаил Игнатов вел единоборство с игроком обороняющейся команды «Локомотив» Наиром Тикнизяном с нарушением правил игры, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым, не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч. В данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу «Локомотива», а взятие ворот отменить», — говорится в заявлении РФС.