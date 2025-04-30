Виллиан Роша из-за ошибки судьи пропустит матч с «Зенитом»

Ключевой игрок и защитник ЦСКА Виллиан Роша сегодня не сыграет с «Зенитом» в первом финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. 16 апреля в ответной полуфинальной игре с «Динамо» (0:0) он получил «лишнюю» желтую карточку и заработал дисквалификацию.

Предупреждением его тогда наказал Артем Чистяков — на 90+2-й минуте за неспортивное поведение. Спор с арбитром фактически спровоцировал сам судья, допустивший ошибку. В самом конце матча, когда армейцы еще не гарантировали себе выход в финал и ситуация на поле была напряженной, футболисты ЦСКА получили шанс провести быструю и очень опасную контратаку.

Артем Чистяков и футболисты ЦСКА. Фото Скриншот трансляции

Артем Чистяков выносит предупреждение Виллиану Роше. Фото Скриншот трансляции

В этот момент Чистяков сделал шаг назад — произошел незначительный контакт судьи с одним из динамовцев, который не упал и продолжил движение. Мяча рефери не коснулся. По правилам оснований для остановки игры не возникло, но арбитр ее остановил. И мгновенно вызвал бурный гнев большого числа футболистов ЦСКА. Наиболее активным был Иван Обляков. Но для наказания Чистяков выбрал Виллиана Рошу.

Карта оказалась для бразильца второй в турнире, если считать с четвертьфинальной стадии. Первую ему показал 26 ноября прошлого года Сергей Иванов на 70-й минуте матча с «Рубином» (3:0).