30 апреля, 13:00

Виллиан Роша из-за ошибки судьи пропустит матч с «Зенитом»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Хорхе Карраскаль и Виллиан Роша.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ключевой игрок и защитник ЦСКА Виллиан Роша сегодня не сыграет с «Зенитом» в первом финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. 16 апреля в ответной полуфинальной игре с «Динамо» (0:0) он получил «лишнюю» желтую карточку и заработал дисквалификацию.

Предупреждением его тогда наказал Артем Чистяков — на 90+2-й минуте за неспортивное поведение. Спор с арбитром фактически спровоцировал сам судья, допустивший ошибку. В самом конце матча, когда армейцы еще не гарантировали себе выход в финал и ситуация на поле была напряженной, футболисты ЦСКА получили шанс провести быструю и очень опасную контратаку.

Артем Чистяков и футболисты ЦСКА.
Фото Скриншот трансляции
Артем Чистяков выносит предупреждение Виллиану Роше.
Фото Скриншот трансляции

В этот момент Чистяков сделал шаг назад — произошел незначительный контакт судьи с одним из динамовцев, который не упал и продолжил движение. Мяча рефери не коснулся. По правилам оснований для остановки игры не возникло, но арбитр ее остановил. И мгновенно вызвал бурный гнев большого числа футболистов ЦСКА. Наиболее активным был Иван Обляков. Но для наказания Чистяков выбрал Виллиана Рошу.

Карта оказалась для бразильца второй в турнире, если считать с четвертьфинальной стадии. Первую ему показал 26 ноября прошлого года Сергей Иванов на 70-й минуте матча с «Рубином» (3:0).

Сергей Семак&nbsp;&mdash; Марко Николич.«Зенит» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча Кубка
Виллиан Роша
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Чистяков
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Valekka

    Вот бы тебя к Станоковичу допустить-ты бы ему всё доходчиво объяснил!:))

    30.04.2025

  • Valekka

    Ничего,ЦСКА и со Спартаком хоронили.Видал он Зениты,Дзагу спросите-он лучше всех знает.Уступить,может и уступит,но проиграть- нет!!

    30.04.2025

  • Sinaron

    Номерной, это был хитрый план, который Зенит разрабатывал два года.

    30.04.2025

  • хурма(сельдерей)

    обсуждать ашипки судей глупое занятие не имеющее никакого смысла

    30.04.2025

  • richardford

    И что? У нас из-за ошибки судьи Вендел пропустил игру со свиньями.

    30.04.2025

  • rustov

    Для ЦСКА это очень большая потеря.

    30.04.2025

  • makenick071

    Что Мозес , что Виллиан Рошка - с ними надо как некогда игравшим под буквами "цска" - Вернблумом - в каждых пяти играх как минимум четыре желтые карточки , а шестая автоматически пропускается. Смотришь футбол где эти цскаковцы играют - так , что один , что другой с кем бы не играли на плстоянке игроков соперника руками хватают.

    30.04.2025

  • МАО

    продолжаю логический ход твоей мысли - Перенёс бы ещё дальше, да все приличные города тогда под белыми были. Значит, перенёс Ленин столицу в самый неприличный горродл. Я давно это знал !

    30.04.2025

  • Rawalex

    Это клиника. Судьи тащат Зенит, но просто прибить Краснодар в матчах с Ореном и ЦСКА они догадаться никак не могут. При том, что Быки очень грубо играют, там через матч можно Кордобу и Кривцова удалять и по авоське желтых выписывать вообще не напрягаясь.

    30.04.2025

  • Mick Shelby

    Весь судейский корпус давно пора разогнать, ибо судят по своим правилам.

    30.04.2025

  • Владимир Соколов

    Лучше сразу по красной! А еще расстрелять перед фанатской трибуной.

    30.04.2025

  • Як Цидрак

    А в чем ошибка-то?

    30.04.2025

  • ksv-65

    НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, в Зените , стартовой состав, как и прошлый год...будет примерно 75% ( Барриос-у него не будет в воскресенье с матчем Пари , есть четвертая ЖК), а будет Соболев,Ахметов,Адамов, Алип, Горшков, Ерохин, Мостовой, Глушенков , Барриос, Зделар и Дркушич..примерно так..

    30.04.2025

  • sargon

    Для меня эталон защитника это Неста и Мальдини

    30.04.2025

  • sargon

    Совпадение?)) не думаю :grin:

    30.04.2025

  • george64

    Если так, то чего и в чемпионате не вытянуть? Еще четыре тура. Все возможно. Особенно в Рпл. (Многозначительно)

    30.04.2025

  • george64

    Свободу Виллиану Роше!!!

    30.04.2025

  • Sandro-Nec

    Никогда такого не было, чтоб Зениту помогли!

    30.04.2025

  • george64

    Какой коварный Чистяков! Все просчитал: и как помешать и кому карту показать.

    30.04.2025

  • ALEXEY959595

    Надеюсь, фанаты ЦСКА за это отыграются с этим судьей за пределами стадиона. Минимум хлебальник ему за это начистят, чтобы думал мозгами, прежде чем выносить подобные решения!!!

    30.04.2025

  • Gordon

    Легендарный Вадик заходит и ставит врагам минусы даже, если их комментарии, вроде как, за "Зенит" :))))))))))))))))))

    30.04.2025

  • Gordon

    А, если конкретно про данный эпизод - да, безусловно.

    30.04.2025

  • Gordon

    Если убрать мат, всё правильно.

    30.04.2025

  • Gordon

    Суть статьи - очевидно провокационный заголовок. Потому, что даже если, допустим (!) у судьи была ошибка, Роша пропустит игру не из-за неё, а из-за своего поведения плюс из-за трёх ранее полученных карточек.

    30.04.2025

  • bandradio

    Тут так и написано. Из-за действий своих. Суть статьи, что все это спровоцировал сам судья.

    30.04.2025

  • Рюрик 9

    Гибко у вас со счетами. ))) Тгода самый свежачок - смещение Хрущёва и заговор Ельцина, Кучмы и Лукашенко.

    30.04.2025

  • Рюрик 9

    Вроде говорим о дисквалификации Виллиана, не?

    30.04.2025

  • Valery I

    Роша - вооощеее ангел зуб даю...

    30.04.2025

  • ulmada

    "Зенит" с большой вероятностью пролетает мимо чемпионства. Поэтому всеми путями будут тянуть к победе в кубке.

    30.04.2025

  • ОстроV Zаячий

    Зенит борется за победу во всех турнирах, в которых участвует.

    30.04.2025

  • Stilet525

    Если и Дивеева не будет, то самая надежная линия ЦСКА превратится в самую безнадежную.

    30.04.2025

  • ulmada

    "Зенит" с большой вероятностью пролетает мимо чемпионства. Поэтому всеми путями будут тянуть к победе в кубке.

    30.04.2025

  • с13

    Это не считается. Давно было, почти в средневековье. А в Питере - свежачок.

    30.04.2025

  • Gordon

    Кирилл Брейдо - вполне себе официальное лицо. И написал после игры какую-то бяку про видеоассистентов.

    30.04.2025

  • с13

    Может и правильное. Там была такая каша и куча мала, что я удивился тому, что никого не удалили. Но постебаться над зенитчиками - это же святое!

    30.04.2025

  • Рюрик 9

    Про людей вы правы, но я говорю о представителях клуба. Официальных лицах.

    30.04.2025

  • Рюрик 9

    Перестаньте. В Москве заговоры плели не хуже. Ту же Софью взять. И против Иоанна Васильевича плели, и жён его травили... А ещё раньше против Андрея Боголюбского заговор сплели. И это только самые громкие.

    30.04.2025

  • Gordon

    Я скажу, что это очевидно правильно вынесенное предупреждение, а не заговор в пользу "Зенита". Болею за "Спартак", если что )

    30.04.2025

  • Gordon

    Отличный судья. А НИЧЕГО лучше про вечных интернетных ворчунов )

    30.04.2025

  • с13

    А вообще-то всех футбольных болельщиков и не только - с чередой весенних праздников. И отдельно - с приближающимся ДНЁМ ПОБЕДЫ!

    30.04.2025

  • с13

    ЦСКА (и Краснодар тоже) всегда и всё делают правильно. Потому что это мои любимые команды. Остальные все - неправильные. Градация идёт только по степени неправильности. Первый однозначно Зенит, потом Спартак, а дальше уже неинтересно. И самый проблемный для меня матч, когда играют Краснодар и ЦСКА )))

    30.04.2025

  • bond1951

    чистяков просто когда то слышал о футболе.......а про суддейство этого чела лучше НИЧЕГО.........

    30.04.2025

  • Gordon

    Да? А про пенальти в дерби? :) Просто ЦСКА выиграл, поэтому слышно не так, но тоже хватает более чем. Тут нет различиий в клубной принадлежности. Просто есть люди, которые умеют себя вести, и люди, которые этого делать не умеют.

    30.04.2025

  • с13

    Первые четверо минусёров моему посту про "заговор" Зенита - его поклонники на этой ветке. Почему-то:rofl:

    30.04.2025

  • с13

    Я тоже например не ною и не ищу заговор. Чего его искать, когда он налицо))). Традиция заговоров, которая зародилась прям с момента основания города Петра на реке Неве, у местных в крови и с молоком матери. Если там сыновья отцов-царей убивали и по десять зговоров-революций в год организовывали. Чего от них ожидать. Не зря даже заговорщик-революционер Ленин при первой же возможности перенёс столицу в Москву, подальше от Петрограда. Перенёс бы ещё дальше, да все приличные города тогда под белыми были.

    30.04.2025

  • Рюрик 9

    А в ЦСКА никто не ноет и не ищет вселенский заговор.

    30.04.2025

  • Gordon

    Доволен собой? :)

    30.04.2025

  • с13

    И кто скажет, что это не заговор в пользу Зенита (кроме болельщиков Зенита - с ними всё ясно до такой степени, что даже неинтересно)? Если даже их Бобров пишет, что карточка "левая". Ресурс есть ресурс. Газовую трубу ни обухом, ни ломом не перешибёшь.

    30.04.2025

  • Gordon

    Для Боброва полезный. Провокационный заголовок придумал? Придумал.

    30.04.2025

  • Gordon

    Конечно! Если бы не злые силы, эти игроки никогда не получили бы жёлтые карточки!!!

    30.04.2025

  • Gordon

    Нет!!! Это заговор!!! Подлецы подговорили Рошу полететь на судью и наорать со всей дури!!!

    30.04.2025

  • Ю.Ю.

    У Вас пазл категории 5+. Не более.

    30.04.2025

  • Abellardo

    Это у тебя надо все средства связи с внешним миром отобрать.

    30.04.2025

  • Vladimir Osipov

    ну что вы, это просто случайность

    30.04.2025

  • Gordon

    Одно другому не мешает. Ну и провокатор там в первую очередь не Роша, а Мойзес. Тот реально провокатор. Но игрок классный при этом.

    30.04.2025

  • Gordon

    Опять Бобров и опять провокация. Какое бы ни было решение судьи - это не даёт право игроку себя вести так, как вёл себя Роша. Он получил очередное предупреждение не из-за ошибки судьи, а из-за своих действий.

    30.04.2025

  • Sasha Sasha

    Какие провокаторы, очнись

    30.04.2025

  • Спринт

    Роша играет без смены всю весенню часть сезона. Сейчас передохнет эмоционально и выдаст такой же отрезоу во всех других матчах ЦСКА. А в центре защиты сыграют один из молодых и Мойзес. По краям обороны есть кому выйти слева. Нужно вообще не брать Рошу в Питер, пусть дома с семьёй побудет и потренируется с резервистами.

    30.04.2025

  • Moreno

    ну так то пазл складывается понемногу) Роше перед игрой с немытыми 2 показал, Косте из Краснодара, который борется с немытыми в чемпионате показал 4. Клоун, :clown:

    30.04.2025

  • TokTram_

    Бесполезный пост. Не играет - и не играет. Ничего не поделать.

    30.04.2025

  • TokTram_

    Себе выпиши. Классные и жёсткие защитники. Поэтому ЦСКА мало пропускает. Такими и должны быть игроки оьороны, а не плюшевыми игрушками.

    30.04.2025

  • Иванов Иван

    Этим двум бразилам,из ЦСКА надо давать карточки сразу,как только они выходят на поле. Таких подлых провокаторов,трудно найти в РПЛ. Это ,как Дельфину. Упал,сбили,сам нырнул - пенальти нет. Потому что Дельфин! А Роше и Мойзесу сразу по желтой,что б не накаляли обстановку в каждом матче.

    30.04.2025

  • juvekos

    прям невинная овечка

    30.04.2025

