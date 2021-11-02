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В «Кубани» рады, что сыграют со «Спартаком» в БЕТСИТИ Кубке России

22:57
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Нападающий «Кубани» Максим Лаук, оформивший дубль в ворота «Краснодара» в элитном раунде БЕТСИТИ Кубка России, прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала турнира. На этой стадии «Кубань» сыграет в гостях против московского «Спартака».

Кубок России по&nbsp;футболу. «Сочи» — ЦСКА, «Спартак» — «Кубань» и другие пары 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

— Рад такому жребию, — заявил Лаук. — «Спартак» — один из грандов нашего футбола. Сыграть с таким соперником хочет каждый. Тем более на красно-белых не нужно дополнительно настраиваться. Немного жаль, что игра пройдет на выезде. Если бы принимали москвичей дома — на нашем стадионе был бы настоящий праздник. Но таков регламент.

— «Краснодар» и «Спартак» — команды одного уровня?

— Наверное, не совсем правильно будет сравнивать эти команды между собой. У каждой свой путь развития, своя философия и игровая стилистика. Ясно одно: и «Краснодар», и «Спартак» — топовые команды по меркам российского футбола. Думаю, каждый желает проверить свои силы и показать себя на фоне таких соперников. Мы не исключение.

— Понятно, что кубковый матч со «Спартаком» нескоро, но насколько реально «Кубани» его обыграть?

— В футболе нет ничего невозможного. Обыграть можно любого соперника. Наш недавний матч с «Краснодаром» это показал. Мы будем стараться играть в свой футбол, а что из этого получится покажет сам матч. Но, как вы правильно заметили, до него еще много времени, поэтому высказывать какие-то предположение пока преждевременно.

— Самый яркий игрок «Спартака», на ваш взгляд?

— Не люблю никого выделять. В «Спартаке» собраны квалифицированные футболисты с опытом игры в еврокубках и свои национальные сборные. Думаю, они не нуждаются в представлении. Каждый игрок москвичей опасен по-своему.

&laquo;Краснодар&raquo; крупно проиграл &laquo;Кубани&raquo;. Черный кубковый день для клубов РПЛ: шесть вылетели, «Краснодар» пропустил с центра поля и проиграл «Кубани»

— «Кубань» сенсационно выиграла у «Краснодара». Вы ожидали такой исход?

— Да, мы верили, что сможем победить. Выходили на поле только с этой мыслью. Мы разобрали «Краснодар», тренер детально объяснил, как нам нужно действовать в тех или иных эпизодах, мы четко придерживались плана и выполняли установку на матч. Сыграли дисциплинировано. Главный фактор победы? Атмосфера на стадионе! Эту встречу в городе очень ждали. Болельщики, несмотря на ограничения, прилично заполнили стадион, было очень приятно играть. Раньше, когда я выступал за молодежку «Кубани», присутствовал на краснодарских дерби как зритель. Что тогда, что сейчас — эмоции непередаваемые. Надеюсь, наша победа сделала счастливыми тысячи болельщиков «Кубани», которые всем сердцем болеют за команду.

— Вы забили «Краснодару» 2 гола, стали одним из героев матча. Хочется теперь забить столько же «Спартаку»?

— Конечно, забить два гола такой команде, как «Краснодар», всегда приятно! Однако для меня важнее командные результаты. Поэтому, если я не смогу забить «Спартаку», а «Кубань» пройдет дальше в Кубке — нисколько не расстроюсь!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 0
Зенит 0
1-й тайм

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 0
Манчестер Юнайтед 0
1-й тайм

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Екатерина Потапова все материалы автора

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