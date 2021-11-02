В «Кубани» рады, что сыграют со «Спартаком» в БЕТСИТИ Кубке России

Нападающий «Кубани» Максим Лаук, оформивший дубль в ворота «Краснодара» в элитном раунде БЕТСИТИ Кубка России, прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала турнира. На этой стадии «Кубань» сыграет в гостях против московского «Спартака».

— Рад такому жребию, — заявил Лаук. — «Спартак» — один из грандов нашего футбола. Сыграть с таким соперником хочет каждый. Тем более на красно-белых не нужно дополнительно настраиваться. Немного жаль, что игра пройдет на выезде. Если бы принимали москвичей дома — на нашем стадионе был бы настоящий праздник. Но таков регламент.

— «Краснодар» и «Спартак» — команды одного уровня?

— Наверное, не совсем правильно будет сравнивать эти команды между собой. У каждой свой путь развития, своя философия и игровая стилистика. Ясно одно: и «Краснодар», и «Спартак» — топовые команды по меркам российского футбола. Думаю, каждый желает проверить свои силы и показать себя на фоне таких соперников. Мы не исключение.

— Понятно, что кубковый матч со «Спартаком» нескоро, но насколько реально «Кубани» его обыграть?

— В футболе нет ничего невозможного. Обыграть можно любого соперника. Наш недавний матч с «Краснодаром» это показал. Мы будем стараться играть в свой футбол, а что из этого получится покажет сам матч. Но, как вы правильно заметили, до него еще много времени, поэтому высказывать какие-то предположение пока преждевременно.

— Самый яркий игрок «Спартака», на ваш взгляд?

— Не люблю никого выделять. В «Спартаке» собраны квалифицированные футболисты с опытом игры в еврокубках и свои национальные сборные. Думаю, они не нуждаются в представлении. Каждый игрок москвичей опасен по-своему.

— «Кубань» сенсационно выиграла у «Краснодара». Вы ожидали такой исход?

— Да, мы верили, что сможем победить. Выходили на поле только с этой мыслью. Мы разобрали «Краснодар», тренер детально объяснил, как нам нужно действовать в тех или иных эпизодах, мы четко придерживались плана и выполняли установку на матч. Сыграли дисциплинировано. Главный фактор победы? Атмосфера на стадионе! Эту встречу в городе очень ждали. Болельщики, несмотря на ограничения, прилично заполнили стадион, было очень приятно играть. Раньше, когда я выступал за молодежку «Кубани», присутствовал на краснодарских дерби как зритель. Что тогда, что сейчас — эмоции непередаваемые. Надеюсь, наша победа сделала счастливыми тысячи болельщиков «Кубани», которые всем сердцем болеют за команду.

— Вы забили «Краснодару» 2 гола, стали одним из героев матча. Хочется теперь забить столько же «Спартаку»?

— Конечно, забить два гола такой команде, как «Краснодар», всегда приятно! Однако для меня важнее командные результаты. Поэтому, если я не смогу забить «Спартаку», а «Кубань» пройдет дальше в Кубке — нисколько не расстроюсь!