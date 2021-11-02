Джикия остался доволен итогом жеребьевки 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России
Капитан «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги жеребьевки 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России. Соперником красно-белых станет «Кубань», выступающая в ФНЛ.
«Доволен жребием Кубка России. «Кубань» — хорошая команда, это доказывает и недавняя крупная победа над «Краснодаром» со счетом 3:0. За «Кубань» играют футболисты, которые не один сезоне выступали в премьер-лиге. Со многими ребятами нахожусь на связи, в ближайшее время обменяемся сообщениями. Большой плюс, что матч пройдет на домашнем стадионе. Уверен: игра, которая нас ждет в следующем году, будет очень интересной!» — приводит слова Джикии пресс-служба красно-белых.
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