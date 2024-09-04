Спортивный директор «Космоса» о судействе в матче против «Амкала»: «Пока только одни эмоции»

Спортивный директор «Космоса» Андрей Мещанинов в комментарии «СЭ» оценил качество судейства в матче Пути регионов Кубка России против «Амкала» (1:2).

У гостей дублем с пенальти отметился Максим Пичугин. У хозяев гол забил Кирилл Помешкин. «Космос» доигрывал матч вдесятером после удаления Ростислава Наймушина.

«Для оценки судейства есть определенные органы. Нужно посмотреть и разобрать эпизоды. Пока только одни эмоции. Пенальти уже поставлены, их отменить нельзя. Нам обидно, что мы проиграли. Если это действительно ошибочные пенальти, то это отдельная ситуация. Мы профессиональный клуб, этим матчем наш сезон не заканчивается, у нас есть еще регулярный чемпионат», — сказал Мещанинов «СЭ».

«Амкал» впервые в истории вышел в 4-й раунд Пути регионов Кубка страны. Соперник медиаклуба определится после жеребьевки.