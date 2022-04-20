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Сегодня, 16:49

В «Енисее» рассчитывают взять БЕТСИТИ Кубок России после победы над «Рубином»

Антон Иванов
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Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красноярского клуба над «Рубином» в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубке России (3:1).

«Мы показали отличный футбол, я очень горд за команду. «Енисей» впервые в своей истории вышел в 1/2 финала Кубка России, меня переполняют эмоции. Нашей команде сегодня удалось переиграть достойнейшего соперника из Тинькофф РПЛ с большим тренером у руля. Какие шансы у нас выйти финал? Пока сложно оценивать перспективу на успех. Шансы есть всегда, «Енисей» будет бороться до последнего! Мы сделаем все, чтобы написать историю для красноярского футбола, которому в этом году исполнится 110 лет. Только все вместе и только вперед за титулом!» — сказал Ивахов «СЭ».

«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России. Помимо красноярцев, в полуфинал также вышло московское «Динамо», которое вчера победило «Балтику» (1:1, 5:4 — по пенальти). Сегодня, 20 апреля, пройдут еще две четвертьфинальные встречи: «Алания» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак».

Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится 21 апреля.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
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