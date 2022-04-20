Тарханов: «Енисей» переиграл «Рубин» по всем показателям, но казанцев мне не жаль»

Экс-тренер «Енисея» Александр Тарханов прокомментировал «СЭ» победу красноярцев в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России над «Рубином» (3:1).

«Сегодня «Енисей» был намного сильней «Рубина» по всем показателям: и по комбинационной игре, и по движению. В первом тайме почти не было моментов у ворот красноярцев. Обескровил ли уход легионеров «Рубин»? Ну в «Енисее» тоже русские ребята играют. Казанцы просто не играли. Жалко ли мне «Рубин»? Я ж болел за «Енисей», поэтому нет», — сказал Тарханов «СЭ».

«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России.

Жеребьевка 1/2 финала состоится 21 апреля.