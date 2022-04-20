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Сегодня, 16:50

Слуцкий прокомментировал поражение «Рубина» от «Енисея» и вылет из БЕТСИТИ Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Енисея» (1:3) в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Мы провалили первый тайм, безусловно. Нигде не успевали, ни в отборах, ни в перестроениях с мячом. Во втором тайме мы перестроились тактически, сделали несколько перестановок в плане состава, уже была игра по крайней мере с взаимными шансами. Во втором тайме было что-то похожее на футбол.
В чем причины провала в первом тайме? Не могу это объяснить. Когда команда очень сырая в плане игровых взаимодействий, касающихся атаки и обороны, то очень сложно прогнозировать, как мы себя будем вести в той или иной игровой ситуации. «Енисей» — это команда в плане цельности, построения состава и так далее. Мы по ходу сезона превратились просто в группу игроков, а группа игроков — неважно, какого уровня — всегда хуже, чем команда. Сплотится ли коллектив после такого поражения? Посмотрим. Сейчас нам некогда рассусоливать и думать, у нас уже через 3 дня сверхважная игра», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Слуцкий.

«Рубин» продлил свою серию без побед до 7 матчей подряд.

Жеребьевка полуфинала БЕТСИТИ Кубка России состоится завтра, 21 апреля. Начало — в 20.55 (мск).

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 14:30. Центральный (Красноярск)
Енисей
3:1
Рубин

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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