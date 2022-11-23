В «Динамо» подтвердили, что у Грулева перелом ключицы

В «Динамо» подтвердили, что нападающий Вячеслав Грулев получил перелом ключицы во время матча Кубка России против «Ахмата».

«У Славы Грулева предварительно диагностирован перелом ключицы. Здоровья! Мы рядом», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале бело-голубых.

Грулев вышел в стартовом составе «Динамо» на игру с «Ахматом» и был заменен из-за травмы на 27-й минуте. Вместо него на поле появился Даниил Лесовой.

Как ранее сообщал «СЭ», 23-летнего россиянина увезли со стадиона на скорой в больницу сразу после замены. Игра проходит в Грозном.