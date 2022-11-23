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Сегодня, 17:02

В «Динамо» подтвердили, что у Грулева перелом ключицы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вячеслав Грулев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Динамо» подтвердили, что нападающий Вячеслав Грулев получил перелом ключицы во время матча Кубка России против «Ахмата».

«У Славы Грулева предварительно диагностирован перелом ключицы. Здоровья! Мы рядом», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале бело-голубых.

Грулев вышел в стартовом составе «Динамо» на игру с «Ахматом» и был заменен из-за травмы на 27-й минуте. Вместо него на поле появился Даниил Лесовой.

Как ранее сообщал «СЭ», 23-летнего россиянина увезли со стадиона на скорой в больницу сразу после замены. Игра проходит в Грозном.

Источник: https://t.me/fcdynamo/10787

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Германия 1
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32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
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Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

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Бразилия
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Ф1(-1.5)

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18%

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Вячеслав Грулев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
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