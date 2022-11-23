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Сегодня, 17:07

«Крылья Советов» — «Спартак»: Пиняев, Промес и Николсон выйдут с первых минут, Соболев — в запасе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Пиняев (справа) в матче против «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крылья Советов» и «Спартак» объявили составы на матч 5-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Ежов, Коваленко, Якуба, Пиняев, Цыпченко, Глушенков.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Горшков, Иванисеня, Соколов, Липовой, Влад. Шитов, Зотов, Бабкин, Рахманович.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Маслов, Чернов, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Николсон, Промес, Зиньковский.

Запасные: Селихов, А. Шитов, Джикия, Литвинов, Мевля, Рыбус, Веденеев, Зорин, Соболев, Мелешин, Вит. Шитов.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится сегодня, 23 ноября и начнется в 18.00 по московскому времени. В первом круге групповой стадии Кубка России красно-белые победили со счетом 1:0.

«Спартак» лидирует в группе B с 12 очками в 4 матчах, «Крылья Советов» идут на третьей строчке с 6 очками в 4 играх.

Кубок России. Группа B
23 нояб, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
2-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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