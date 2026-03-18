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В ЦСКА сообщили, что команда готова к вылету в Москву из Ставрополя

Константин Белов
Корреспондент

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что команда вылетает из аэропорта Ставрополя в Москву после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:4, первая игра — 3:1).

«Команда в самолете, готовимся к вылету», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА выехал в Ставрополь, чтобы вылететь в Москву.

Ближайший матч армейцы проведут 21 марта дома против махачкалинского «Динамо» в 22-м туре РПЛ.

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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