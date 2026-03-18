В ЦСКА сообщили, что команда готова к вылету в Москву из Ставрополя
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что команда вылетает из аэропорта Ставрополя в Москву после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:4, первая игра — 3:1).
«Команда в самолете, готовимся к вылету», — сказал Брейдо «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА выехал в Ставрополь, чтобы вылететь в Москву.
Ближайший матч армейцы проведут 21 марта дома против махачкалинского «Динамо» в 22-м туре РПЛ.
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12 сен 15:20
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