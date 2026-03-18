«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы на кубковый матч

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Денисов, Рябчук, Литвинов, Зобнин, Жедсон, Барко, Массалыга, Угальде.

«Динамо»: Расулов, Касерес, Дэвид, Осипенко, Скопинцев, Фомин, Рубенс, Гладышев, Нгамале, Бителло, Тюкавин.

Первый матч между командами завершился победой бело-голубых со счетом 5:2.

Матч на «Лукойл Арене» начнется в 20.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.