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18 марта, 19:45

«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы на кубковый матч

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Динамо» на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Денисов, Рябчук, Литвинов, Зобнин, Жедсон, Барко, Массалыга, Угальде.

«Динамо»: Расулов, Касерес, Дэвид, Осипенко, Скопинцев, Фомин, Рубенс, Гладышев, Нгамале, Бителло, Тюкавин.

Первый матч между командами завершился победой бело-голубых со счетом 5:2.

Матч на «Лукойл Арене» начнется в 20.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн трансляция матча Кубка 18&nbsp;марта 2026 года.«Спартак» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
18 марта, 20:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Динамо
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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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