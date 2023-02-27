«Урал» — «Ростов»: стартовые составы на ответный матч FONBET Кубка России

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«Урал» и «Ростов» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Первая игры между командами завершилась вничью (1:1).

«Урал»: Помазун, Кулаков, Филипенко, Эмерсон, Бевеев, Ранджелович, Сунгатулин, Бикфалви, Егорычев, Каштанов, Влут.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Глебов, Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Голенков.

Начало матча в 17.00 по московскому времени.