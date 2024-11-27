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«Урал» выбил «Химки» из Кубка России

Алина Савинова
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27 ноября. «Урал» обыграл «Химки» в матче Кубка России (1:1, пенальти 4:3).
Фото ФК «Урал»

«Урал» победил «Химки» в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1 (пенальти — 4:3). Игра проходила на «Екатеринбург Арене».

В основное время на гол форварда хозяев Максима Воронова гости ответили точным ударом Бутты Магомедова.

На 90+5-й минуте игры голкипер подмосковной команды Игорь Обухов получил красную карточку и был удален с поля. Поскольку у «Химок» не оставалось замен, в ворота встал полузащитник Хетаг Хосонов, который в серии пенальти пропустил 4 мяча и не реализовал пятый удар красно-черных.

«Урал» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов Кубка России, его соперник определится позднее по итогам жеребьевки. «Химки» покинули турнир.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
27 нояб, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:1
Химки
Футбол
Кубок России
ФК Урал
ФК Химки
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