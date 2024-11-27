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«Урал» — «Химки»: голкипера гостей Обухова удалили с поля

Алина Савинова
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Голкипер «Химок» Игорь Обухов получил красную карточку в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Урала».

Вратаря удалили на 90+5-й минуте встречи при счете 1:1 за игру рукой за пределами штрафной. Поскольку у подмосковной команды не осталось замен, в ворота пришлось встать полевому игроку — Хетагу Хосонову.

Игра проходит на «Екатеринбург Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Химки».

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
27 нояб, 16:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Химки
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