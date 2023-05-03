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Сегодня, 18:57

ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в финал FONBET Кубка России

Виктория Кравченко
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Игроки «Урала» и ЦСКА.
Фото ФК ЦСКА

ЦСКА на выезде обыграл «Урал» в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Таким образом, армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

В составе московского клуба голами отметились Хесус Медина и Федор Чалов. У екатеринбургской команды отличился Рай Влут.

«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
03 мая, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
1:2
ЦСКА
Кубок России
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
13
49
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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