ЦСКА обыграл «Урал» и вышел в финал FONBET Кубка России

ЦСКА на выезде обыграл «Урал» в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Таким образом, армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

В составе московского клуба голами отметились Хесус Медина и Федор Чалов. У екатеринбургской команды отличился Рай Влут.

«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.