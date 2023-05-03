Газзаев назвал закономерной победу ЦСКА над «Уралом»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход армейцев в финал FONBET Кубка России после победы над «Уралом» (2:1).

«Учитывая амбиции, историю и традиции, ЦСКА просто по определению должен был обыграть «Урал». Победа армейцев вполне закономерна. Хочу пожелать, чтобы в этом году ЦСКА выиграл Кубок России», — сказал Газзаев «СЭ».

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1. Таким образом, армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.