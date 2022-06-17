Игнатов назвал победу в БЕТСИТИ Кубке России пиком карьеры

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о выигрыше БЕТСИТИ Кубка России.

«Счастливые и заполненные «Лужники» — пик карьеры для меня на данный момент? Пока — да. В первый раз ощутил такую атмосферу на стадионе. Столько ажиотажа, столько знаменитостей... Где повешу медаль? На самом видном месте, это моя первая награда во взрослом футболе», — сказал Игнатов в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.

В прошедшем сезоне «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» со счетом 2:1.