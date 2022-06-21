Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 14:10

Умяров: «После начала хейта написал Фомину. Даниил — хороший парень, поэтому все понял»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в
Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» рассказал подробности эпизода с пенальти Даниила Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

— Это жизнь футболиста, психология! — сказал Умяров «СЭ». — Все абсолютно нормально. Я написал этот пост — это не значит, что я хотел как-то пропиариться. Вы бы могли спросить об этом у меня сейчас — я бы ответил то же самое. Какая разница, написал я это или сказал на следующий день? Все видели в прямом эфире, что я обращался к Фомину. Многие спрашивали: «Что ты сказал?» Еще раз: все это чистая психология. В чем проблема? Я вообще не уверен, что Фомин меня слышал в тот момент.

Умяров заявил, что не имеет никаких претензий к Фомину.

— После того как начался хейт, написал ему: «К тебе вообще никаких претензий — я просто ответил на вопрос болельщиков, поэтому все вышло на всеобщее обозрение». Он совершенно спокойно отреагировал. Даниил — хороший парень, поэтому все понял. Не было никаких вопросов, — добавил Умяров.

Наиль Умяров. «После финала Кубка спросил Ваноли: «Надеюсь, мы не прощаемся?» Интервью Наиля Умярова

Даниил Фомин
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
В США истерика из-за Бриттни Грайнер. Баскетболистка-лесбиянка попалась с наркотиками в Шереметьево, но американцы уверены, что ее держат в заложниках
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не сыграет в товарищеском турнире «Кубок Матч Премьер»
Умяров — об уходе Ещенко: «Грустно! Безумно благодарен ему, он помог в адаптации каждому»
«Краснодар» расторг контракт с Ильиным по обоюдному согласию
Федотов поделился ожиданиями от товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер»
Газизов — о будущем Агаларова: «Нет никаких дедлайнов. Сейчас он в команде, но переговоры ведутся»
«Зенит» объявил об уходе Крицюка
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умяров рассказал, как Бакаев попрощался со «Спартаком» после финала БЕТСИТИ Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости