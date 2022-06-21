Умяров: «После начала хейта написал Фомину. Даниил — хороший парень, поэтому все понял»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» рассказал подробности эпизода с пенальти Даниила Фомина в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (2:1).

— Это жизнь футболиста, психология! — сказал Умяров «СЭ». — Все абсолютно нормально. Я написал этот пост — это не значит, что я хотел как-то пропиариться. Вы бы могли спросить об этом у меня сейчас — я бы ответил то же самое. Какая разница, написал я это или сказал на следующий день? Все видели в прямом эфире, что я обращался к Фомину. Многие спрашивали: «Что ты сказал?» Еще раз: все это чистая психология. В чем проблема? Я вообще не уверен, что Фомин меня слышал в тот момент.

Умяров заявил, что не имеет никаких претензий к Фомину.

— После того как начался хейт, написал ему: «К тебе вообще никаких претензий — я просто ответил на вопрос болельщиков, поэтому все вышло на всеобщее обозрение». Он совершенно спокойно отреагировал. Даниил — хороший парень, поэтому все понял. Не было никаких вопросов, — добавил Умяров.