Уилкшир назвал разочарованием вылет «Динамо» из Кубка России

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал «СЭ» вылет бело-голубых из FONBET Кубка России.

4 апреля динамовцы уступили «Акрону» (0:0, 1:4 — пенальти) в полуфинале Пути регионов.

«Конечно, я разочарован, как и любой, кто связан с клубом, кто его поддерживает. Огромная возможность завоевать трофей не смогла стать реальностью. У нынешнего «Динамо» огромный потенциал, но команде не хватает стабильности», — сказал Уилкшир «СЭ».

В прошлом сезоне «Динамо» дошло до финала Кубка России, в котором уступило «Спартаку» (1:2).