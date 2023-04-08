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Сегодня, 12:35

Уилкшир назвал разочарованием вылет «Динамо» из Кубка России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал «СЭ» вылет бело-голубых из FONBET Кубка России.

4 апреля динамовцы уступили «Акрону» (0:0, 1:4 — пенальти) в полуфинале Пути регионов.

«Конечно, я разочарован, как и любой, кто связан с клубом, кто его поддерживает. Огромная возможность завоевать трофей не смогла стать реальностью. У нынешнего «Динамо» огромный потенциал, но команде не хватает стабильности», — сказал Уилкшир «СЭ».

В прошлом сезоне «Динамо» дошло до финала Кубка России, в котором уступило «Спартаку» (1:2).

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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