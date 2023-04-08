Шалимов: «Что-то совсем стал плохой Карраскаль»

Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче FONBET Кубка России, где ЦСКА обыграл «Крылья Советов» (1:0).

«На мой взгляд, Самара владела преимуществом, играла хорошо, имела моменты и поражение несправедливо. При этом не могу сказать, что в голевом эпизоде есть чья-то ошибка — все играли грамотно, игроков не теряли, просто несчастье. Единственное — можно задавать вопросы тем, кто играл на фланге и дал прострелить. Но эта ситуация опасна — потому что при симпатичной игре команда плохо по результату идет весной, в чемпионате все ближе к зоне стыков. По ЦСКА скажу так — очень мощная команда, физические сильные ребята, которые могут дожимать в конце матча. Единственное — что-то совсем стал плохой Карраскаль», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

24-летний хавбек сыграл за ЦСКА в текущем сезоне 25 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.