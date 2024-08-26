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Судейство

Сегодня, 20:05

У судьи Цыганка два матча за два дня. Из-за него нарушили регламент Кубка России?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Цыганок.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Арбитр Сергей Цыганок оказался в необычной ситуации. Сегодня вечером он работает как видеоарбитр на игре 7-го тура первой лиги «Родина» — «Ротор», во время которой проходит тестирование системы ВАР в первенстве России. А завтра он обязан быть в Самаре, где в 17.15 начнется матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Акрон» — «Зенит».

При этом по регламенту турнира он должен приехать накануне игры. Об этом говорится в пункте 10.5: «Судьи матча обязаны прибыть в город (или иной населенный пункт), в котором будет проводиться матч, накануне дня его проведения. Установленные сроки могут быть нарушены только при наличии уважительных причин или при замене ранее назначенного судьи, помощника судьи, резервного судьи».

Внезапное назначение Цыганка на игру первой лиги сочли уважительной причиной?

ФК Акрон
ФК Зенит
ФК Родина
ФК Ротор
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