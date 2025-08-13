Биджиев — о победе махачкалинцев: «Заслуга «Динамо» в матче со «Спартаком» — в хладнокровии и правильной подготовке»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал победу над «Спартаком» (1:1, по пенальти — 4:3) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Безусловно, сложный матч. Обе команды ротировали состав. Начало было за спартаковцами. Потом мы выровняли игру, — начал тренер. — Наш прессинг позволил оказывать давление на их ворота. С нашей стороны было важно следить за игрой, они использовали две схемы. Однако мы своевременно перестраивались. Печально, что пропустили в конце. Но в серии пенальти ребята сработали достаточно удачно.

— В чем сила «Динамо» против «Спартака», они боятся вас?

— Не думаю, что «Спартак» боится. У них хороший подбор исполнителей. Нужно правильно подготовиться и хладнокровно сыграть. В этом наша основная заслуга.

— Что нужно улучшить в игре?

— Замечания всегда есть. В Кубке стартовали нормально. Но нужно улучшить игру в атаке и внимательнее играть на стандартах.

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C. «Динамо» лидирует с 5 очками. Красно-белые 26 августа примут «Пари НН» в кубковом матче, махачкалинцы 27 августа сыграют в гостях с «Ростовом».