«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): видеообзор матча Кубка России

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Спартак» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1 (по пенальти — 4:3).

На 87-й минуте Гамид Агаларов с пенальти вывел махачкалинскую вперед. В добавленное время красно-белые отыгрались благодаря голу Руслана Литвинова.

В серии пенальти голкипер «Динамо» Давид Волк отразил удары Романа Зобнина и Даниила Зорина.

Видео лучших моментов игры опубликовано на странице турнира во «ВКонтакте».