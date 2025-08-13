Футбол
13 августа, 00:20

Сакич заявил, что «Спартак» должен был обыгрывать махачкалинское «Динамо»

Александр Абустин
корреспондент

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (1:1, по пенальти — 3:4) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России.

— В чем причина неудачного старта чемпионата и насколько довольны игрой команды от 1 до 10?

— Конечно, согласен, что мы должны обыгрывать «Динамо». Но футбол такой вид спорта, что матч может завершиться в любую сторону. В этом его и прелесть. «Динамо» — соперник непростой, мы старались нейтрализовать их сильные стороны. Но в итоге довольствуемся одним очком сегодня. Мы понимаем, что начало получилось не таким, как мы надеялись. Много факторов, в том числе те матчи, где мы играли в меньшинстве.

— Вы окончательно перестроились на схему с тремя защитниками, значит ли это, что с «Зенитом» будет такой же рисунок?

— Каждый матч — особенная история. Схема может меняться в зависимости от соперника. Больше имеют значение те задачи, которые получают футболисты, а не цифры в схеме.

«Спартак» с 4 очками занимает второе место в группе C.

Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Ненад Сакич
  • avp1960

    У иностранных игроков СПАРТАКА, равно как и у иностранных тренеров СПАРТАКА, очень слабое очко, они не русские и никогда не станут русскими..

    13.08.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Так вооооооот какие задачи получили футболисты народной команды-то.. А болельщики и не знали..

    13.08.2025

  • Корнелий Шнапс

    Почему это 11-я команда чемпионата ДОЛЖНА обыгрывать 10-? Мания величия?

    13.08.2025

  • Сергей Макурин

    Второй состав по уровню не выше махачкалы. Так что желания не совпали с возможностями.

    13.08.2025

    • Болельщики «Спартака» обратились к команде после поражения от махачкалинского «Динамо»: «Не позорьте «Спартак»

    Биджиев — о победе махачкалинцев: «Заслуга «Динамо» в матче со «Спартаком» — в хладнокровии и правильной подготовке»

