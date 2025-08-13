Сакич заявил, что «Спартак» должен был обыгрывать махачкалинское «Динамо»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал поражение от махачкалинского «Динамо» (1:1, по пенальти — 3:4) в матче пути РПЛ FONBET Кубка России.

— В чем причина неудачного старта чемпионата и насколько довольны игрой команды от 1 до 10?

— Конечно, согласен, что мы должны обыгрывать «Динамо». Но футбол такой вид спорта, что матч может завершиться в любую сторону. В этом его и прелесть. «Динамо» — соперник непростой, мы старались нейтрализовать их сильные стороны. Но в итоге довольствуемся одним очком сегодня. Мы понимаем, что начало получилось не таким, как мы надеялись. Много факторов, в том числе те матчи, где мы играли в меньшинстве.

— Вы окончательно перестроились на схему с тремя защитниками, значит ли это, что с «Зенитом» будет такой же рисунок?

— Каждый матч — особенная история. Схема может меняться в зависимости от соперника. Больше имеют значение те задачи, которые получают футболисты, а не цифры в схеме.