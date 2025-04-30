Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

30 апреля, 23:32

Николич: «ЦСКА еще не вылетел из Кубка России»

Алексей Михайлов

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хочу поздравить свою команду. Обиды нет сегодня. Очень много молодых русских футболистов было на поле — пять в основе, потом еще выходили со скамейки. Все молодые играли — и Файзуллаев, и Мусаев, и Шуманский. Очень здорово бились. Конечно, залетел первый гол — неудачный отскок, потом пропустили с пенальти. Опять против нас по очереди идут пенальти. Я не против, но, пожалуйста, хотелось бы какой-нибудь фол как минимум нам по центру поля обратно. Я был бы очень доволен и сказал бы «спасибо» за это.

Ни «Зенит», ни мы еще не вылетели из кубка. У нас в Москве будет ответная игра. Будем готовиться. Не забили во втором тайме, но я очень доволен тем, как сражались, как бились, сколько было желания.

Я поставил самый лучший состав, который был возможен сегодня. По здоровью, физическому состоянию и так далее. Нам надо гордиться. Я горжусь, что на поле было пять молодых русских футболистов в основе, потом ещё приходили со скамейки. Это будущее нашего клуба. Конечно, результатом недоволен — у нас было 13 игр подряд без поражений: девять побед и четыре ничьи. Хороший показатель», — сказал Николич на пресс-конференции.

Ответный матч финала Пути РПЛ в Москве пройдет 14 мая. Начало — в 19.00 мск.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Читайте также
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • руслан магомедов

    К сожалению николич с пьяничей и облякой ты проиграл. бабаянам с гинеркой-вором большое спасибо за трансферы мордохаймы гандилы.

    03.05.2025

  • Андрей Васильев

    думаю в Москве ничья будет. Нет корня у коней дальше идти

    01.05.2025

  • GeoMaS

    Еще поборется!

    01.05.2025

    • Зделар заработал уникальную дисквалификацию. Он пропустит ответный матч с ЦСКА

    Семак — о матче с ЦСКА: «Игра была неплохая за исключением концовки»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости