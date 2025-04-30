Николич: «ЦСКА еще не вылетел из Кубка России»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хочу поздравить свою команду. Обиды нет сегодня. Очень много молодых русских футболистов было на поле — пять в основе, потом еще выходили со скамейки. Все молодые играли — и Файзуллаев, и Мусаев, и Шуманский. Очень здорово бились. Конечно, залетел первый гол — неудачный отскок, потом пропустили с пенальти. Опять против нас по очереди идут пенальти. Я не против, но, пожалуйста, хотелось бы какой-нибудь фол как минимум нам по центру поля обратно. Я был бы очень доволен и сказал бы «спасибо» за это.

Ни «Зенит», ни мы еще не вылетели из кубка. У нас в Москве будет ответная игра. Будем готовиться. Не забили во втором тайме, но я очень доволен тем, как сражались, как бились, сколько было желания.

Я поставил самый лучший состав, который был возможен сегодня. По здоровью, физическому состоянию и так далее. Нам надо гордиться. Я горжусь, что на поле было пять молодых русских футболистов в основе, потом ещё приходили со скамейки. Это будущее нашего клуба. Конечно, результатом недоволен — у нас было 13 игр подряд без поражений: девять побед и четыре ничьи. Хороший показатель», — сказал Николич на пресс-конференции.

Ответный матч финала Пути РПЛ в Москве пройдет 14 мая. Начало — в 19.00 мск.