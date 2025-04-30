Зделар заработал уникальную дисквалификацию. Он пропустит ответный матч с ЦСКА

Во втором тайме первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА (2:0) Саша Зделар заработал уникальную дисквалификацию, из-за которой он пропустит ответную игру.

На 72-й минуте он получил второе предупреждение в турнире, если считать с четвертьфинальной стадии. По регламенту это приводит к автоматическому пропуску следующей встречи. Но уникальность не в этом, а в том, что первую желтую карточку Зделар заработал в... составе ЦСКА — 6 ноября в первой четвертьфинальной игре Пути РПЛ с «Рубином» (0:0). Она тоже считается.

За армейцев не сможет выступить Кирилл Глебов: он, как и Зделар, набрал два предупреждения.