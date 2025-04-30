Футбол
30 апреля, 23:22

Зделар заработал уникальную дисквалификацию. Он пропустит ответный матч с ЦСКА

Александр Бобров
Шеф-редактор
Саша Зделар (справа).
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Во втором тайме первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — ЦСКА (2:0) Саша Зделар заработал уникальную дисквалификацию, из-за которой он пропустит ответную игру.

На 72-й минуте он получил второе предупреждение в турнире, если считать с четвертьфинальной стадии. По регламенту это приводит к автоматическому пропуску следующей встречи. Но уникальность не в этом, а в том, что первую желтую карточку Зделар заработал в... составе ЦСКА — 6 ноября в первой четвертьфинальной игре Пути РПЛ с «Рубином» (0:0). Она тоже считается.

За армейцев не сможет выступить Кирилл Глебов: он, как и Зделар, набрал два предупреждения.

  • футбол это спорт

    Уж очень злым казался Зделар. Наверное в ЦСКА ему меньше платили.

    01.05.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    старался троянский конь!

    01.05.2025

  • Хищник

    Тороп и Гайич(как и Глебов) тоже получили в этом матче второе предупреждение в Кубке.

    01.05.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Сенсации от баброва

    01.05.2025

  • Георгий Корольков

    Уникум! Теперь понятно почему его купил Зенит!!!

    30.04.2025

    • Семак: «Почему Соболев не играл с ЦСКА? По тактическим соображениям»

    Николич: «ЦСКА еще не вылетел из Кубка России»

