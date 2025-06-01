Николич — о победе ЦСКА в Кубке России: «Это был грязный, тяжелый финал»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич подвел итоги матча против «Ростова» (0:0, пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Поздравляю команду с трофеем, с победой, с Кубком, — начал Николич. — Хороший сезон. Хочу сказать, что мы единственная команда, которая не вылетела из Кубка. Хочу поблагодарить болельщиков, их было очень много, создали прекрасную поддержку.

Что касается финала... Это был грязный финал, тяжелый. Поле было очень тяжелым, оно выглядит хорошо, но на самом деле оно тяжелое. А еще новый мяч... Без комментариев. Все это испортило футбол

— Вы говорите про мяч. Что не так?

— Он слишком легкий. Вы видели гол Облякова, который отменили?

— То есть это оправдывает вратаря?

— Футболистам тяжело адаптироваться, нужно время», — сказал Николич.

Ранее сообщалось, что Николич стал первым тренером, кому удалось взять Кубок России с двумя разными клубами. В 2021 году он стал победителем трофея с «Локомотивом».