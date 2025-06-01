Сутормин — о незабитом пенальти: «Надо извиниться перед командой, городом и болельщиками»
Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал поражение команды в суперфинале FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, 3:4 пенальти).
«Надо извиниться перед командой, городом и болельщиками. Это был хороший шанс. Прошу прощения, что подвел команду. Могли рассчитывать на победу. Пенальти — это пенальти. Так что итог такой...Пока не знаю, что будет дальше в моей карьере. Собираюсь взять паузу для восстановления», — сказал футболист.
31-летний хавбек не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.
«Ростов» во второй раз уступил в финале Кубка страны. Ранее ростовчане проиграли решающий матч в 2003 году и единожды становились обладателями трофея в 2014-м.
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12 сен 15:20
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