Сутормин — о незабитом пенальти: «Надо извиниться перед командой, городом и болельщиками»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин прокомментировал поражение команды в суперфинале FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, 3:4 пенальти).

«Надо извиниться перед командой, городом и болельщиками. Это был хороший шанс. Прошу прощения, что подвел команду. Могли рассчитывать на победу. Пенальти — это пенальти. Так что итог такой...Пока не знаю, что будет дальше в моей карьере. Собираюсь взять паузу для восстановления», — сказал футболист.

31-летний хавбек не реализовал свою попытку в серии послематчевых пенальти.

«Ростов» во второй раз уступил в финале Кубка страны. Ранее ростовчане проиграли решающий матч в 2003 году и единожды становились обладателями трофея в 2014-м.