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Николич вошел в историю Кубка России

Кирилл Бурдаков
Статистик

ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России по пенальти победил «Ростов».

Главный тренер армейцев Марко Николич вошел в историю турнира, став первым тренером, которому удалось взять трофей с двумя командами. В 2021 году он вместе с «Локомотивом» обыграл «Крылья Советов».

Также по два титула есть в активе Леонида Слуцкого и Сергея Семака, больше — у Олега Романцева, Валерия Газзаева и Юрия Семина.

Все тренеры-обладатели Кубка России

Тренер

Клуб

Победы

Годы

Юрий Семин

Локомотив

6

1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019

Валерий Газзаев

ЦСКА

4

2002, 2005, 2006, 2008

Олег Романцев

Спартак

3

1994, 1998, 2003

Леонид Слуцкий

ЦСКА

2

2011, 2013

Сергей Семак

Зенит

2

2020, 2024

Марко Николич

Локомотив, ЦСКА

2

2021, 2025

Юрий Миронов

Торпедо

1

1993

Константин Бесков

Динамо

1

1995

Анатолий Давыдов

Зенит

1

1999

Ваит Талгаев

Терек

1

2004

Анатолий Бышовец

Локомотив

1

2007

Зико

ЦСКА

1

2009

Лучано Спаллетти

Зенит

1

2010

Курбан Бердыев

Рубин

1

2012

Миодраг Божович

Ростов

1

2014

Игорь Черевченко

Локомотив

1

2015

Андре Виллаш-Боаш

Зенит

1

2016

Дмитрий Парфенов

Тосно

1

2018

Паоло Ваноли

Спартак

1

2022

Владимир Федотов

ЦСКА

1

2023
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Марко Николич
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