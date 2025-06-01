Николич вошел в историю Кубка России

ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России по пенальти победил «Ростов».

Главный тренер армейцев Марко Николич вошел в историю турнира, став первым тренером, которому удалось взять трофей с двумя командами. В 2021 году он вместе с «Локомотивом» обыграл «Крылья Советов».

Также по два титула есть в активе Леонида Слуцкого и Сергея Семака, больше — у Олега Романцева, Валерия Газзаева и Юрия Семина.

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