Николич вошел в историю Кубка России
ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России по пенальти победил «Ростов».
Главный тренер армейцев Марко Николич вошел в историю турнира, став первым тренером, которому удалось взять трофей с двумя командами. В 2021 году он вместе с «Локомотивом» обыграл «Крылья Советов».
Также по два титула есть в активе Леонида Слуцкого и Сергея Семака, больше — у Олега Романцева, Валерия Газзаева и Юрия Семина.
Все тренеры-обладатели Кубка России
|
Тренер
|
Клуб
|
Победы
|
Годы
|
Юрий Семин
|
Локомотив
|
6
|
1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019
|
Валерий Газзаев
|
ЦСКА
|
4
|
2002, 2005, 2006, 2008
|
Олег Романцев
|
Спартак
|
3
|
1994, 1998, 2003
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА
|
2
|
2011, 2013
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
2
|
2020, 2024
|
Марко Николич
|
Локомотив, ЦСКА
|
2
|
2021, 2025
|
Юрий Миронов
|
Торпедо
|
1
|
1993
|
Константин Бесков
|
Динамо
|
1
|
1995
|
Анатолий Давыдов
|
Зенит
|
1
|
1999
|
Ваит Талгаев
|
Терек
|
1
|
2004
|
Анатолий Бышовец
|
Локомотив
|
1
|
2007
|
Зико
|
ЦСКА
|
1
|
2009
|
Лучано Спаллетти
|
Зенит
|
1
|
2010
|
Курбан Бердыев
|
Рубин
|
1
|
2012
|
Миодраг Божович
|
Ростов
|
1
|
2014
|
Игорь Черевченко
|
Локомотив
|
1
|
2015
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Зенит
|
1
|
2016
|
Дмитрий Парфенов
|
Тосно
|
1
|
2018
|
Паоло Ваноли
|
Спартак
|
1
|
2022
|
Владимир Федотов
|
ЦСКА
|
1
|
2023
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