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1 июня 2025, 21:34

Пьянич — о победе ЦСКА в Кубке России: «Мы очень счастливы. Это большой шаг для нас»

Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич назвал большим шагом для армейцев победу в FONBET Кубке России.

«Мы очень счастливы, выиграли титул. Это большой шаг для нас. Мы играли в отличный футбол. Мое будущее? Необходимо время. Знаю, чего хочет клуб и тренер. Мне нужно обсудить с семьей, нужно несколько дней, чтобы принять решение», — сказал Пьянич.

В суперфинале Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, пенальти 4:3). Матч прошел на арене «Лужники» в Москве.

Армейцы в девятый раз стали победителями турнира и сравнялись по этому показателю с «Локомотивом».

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Миралем Пьянич
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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