Пьянич — о победе ЦСКА в Кубке России: «Мы очень счастливы. Это большой шаг для нас»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич назвал большим шагом для армейцев победу в FONBET Кубке России.

«Мы очень счастливы, выиграли титул. Это большой шаг для нас. Мы играли в отличный футбол. Мое будущее? Необходимо время. Знаю, чего хочет клуб и тренер. Мне нужно обсудить с семьей, нужно несколько дней, чтобы принять решение», — сказал Пьянич.

В суперфинале Кубка России ЦСКА обыграл «Ростов» (0:0, пенальти 4:3). Матч прошел на арене «Лужники» в Москве.

Армейцы в девятый раз стали победителями турнира и сравнялись по этому показателю с «Локомотивом».