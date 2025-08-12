Футбол
12 августа, 20:15

Челестини — о поражении от «Акрона»: «ЦСКА подвела реализация»

Руслан Минаев

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал поражение от «Акрона» в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время завершилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее были тольяттинцы — 5:4.

«Думаю, сегодня нас подвела реализация. В этой игре у нас было много хороших действий и эпизодов. Несмотря на серьезную ротацию, я узнавал свою команду с точки зрения идеи игры.

В матче с «Рубином» у нас была потрясающая реализация. И сегодня у нас было немало опасных моментов, то есть тех, что происходят в двух-трех метрах от ворот — на те же пять голов, но мы их не забили. Это и есть футбол, но мне важнее то, что команда доминировала на поле и показывала желание победить», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

ЦСКА с 4 очками находится на 2-м месте в группе D.

Источник: ФК ЦСКА
