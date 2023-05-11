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Сегодня, 19:10

Тихонов заявил, что у ЦСКА больше всего шансов на победу в FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов назвал команду, у которой больше всего шансов выиграть Кубок страны.

«Любая команда из трех оставшихся способна взять кубок, но больше всего шансов у ЦСКА. Если брать целостность игры, то армейцы ближе к победе в этом турнире. По желанию «Краснодар» может превзойти ЦСКА? И «Урал» может. Там дело случая. В одной игре может произойти все, что угодно. Посмотрите на «Акрон», и до какой стадии он дошел. Справедливо ли давать шанс команде, которая проиграла в финале Пути РПЛ сыграть в суперфинале? Кубок всегда играли так, что если команда проиграла, то она вылетала. Все понимаю, и теперь, когда команда занимает третье место в группе, как «Зенит», она может выиграть кубок. У петербуржцев не получилось, но все шансы были. Раньше не было такого. Считаю, что кубок — это матчи на вылет. Российские команды не играют в еврокубках, поэтому сделали другой формат, чтобы было больше игр. Теперь называется Путь регионов. Здорово, что команда из региона добилась таких больших успехов. «Акрон» мог и «Краснодар» выбить», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

ЦСКА после 26 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Команда пробилась в Суперфинал FONBET Кубка России, где сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Урал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-u-tsska-bol-she-vsego-shansov-na-pobedu-v-kubke-rossii/
Андрей Тихонов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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