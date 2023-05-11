Пономарев считает, что ЦСКА выиграет FONBET Кубок России и успешно завершит сезон

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев высказался о шансах команды в финале FONBET Кубка России по футболу.

«ЦСКА очень стабильная команда. У армейцев хорошая линия защиты и полузащиты, а также агрессивное нападение, есть кому добивать. Поэтому получается забивать голы и выполнять свою работу. Я не вижу даже слабых мест у команды. Конечно, у ЦСКА есть шансы на победу в Кубке России. Я думаю, что армейцы уверенно обыграют «Краснодар» или «Урал» в финале турнира. По моим раскладам ЦСКА выиграет Кубок и завоюет серебро чемпионата. Это будет успешное завершение сезона», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

В финале Кубка России ЦСКА сыграет с победителем пары «Краснодар» — «Урал». Решающий матч пройдет 11 июня.