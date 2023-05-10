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Сегодня, 12:15

В КДК РФС рассказали о повестке заседания по матчам Кубка России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке ближайшего заседания комитета по матчам Кубка России.

«По игре «Урал» — ЦСКА мы рассмотрим нарушение у сотрудников контрольно-распорядительной документы несоотвествующего образца. По регламенту сотрудники должны иметь удостоверения. У одних сотрудников их не было, у других они были неустановленного образца. Это технический вопрос», — сказал Григорьянц «СЭ».

ЦСКА вышел в Суперфинал FONBET Кубка России, где встретится с победителем противостояния «Краснодар» — «Урал». Суперфинал турнира пройдет 11 июня.

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РФС
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
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