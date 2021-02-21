Федотов не стал комментировать игру вратаря «Краснодара» Городова

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после победы над «Краснодаром» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России подвел итоги игры. Встреча прошла 21 февраля в Краснодаре.

— Поздравляю болельщиков, важная победа, — отметил Федотов. — А свою команду — за мастерство, самоотдачу. На протяжении всего матча контролировали игру за исключением последних 15 минут, тогда подсели, не хватило игрового тонуса. Чуть-чуть опоздали с заменами. У соперника появился целый десант игроков атаки, нам было непросто. При счете 2:0 не хватило тонуса, чтобы увеличить счет.

— Лично вы, будучи наставником и «Оренбурга», и теперь «Сочи» удачно играете против «Краснодара». Можно сказать, что это удобная, читаемая для вас команда?

— Опять же, ребята отдавались, показывали отношение к футболу, предъявляли серьезные претензии сопернику. Некоторые команды по 20 лет не выигрывают у кого-то... Так складывается.

— По статистике Городов — один из худших вратарей в лиге по игре на выходах, в матче «Краснодара» с загребским «Динамо» он результативно ошибался при них. Делали ли особый акцент на этом при подготовке, просили ли еще больше подавать на Заболотного? Показалось, что при втором голе «Сочи» Городов опять ошибся на выходе.

— Здесь надо разбирать эпизод. Это дело тренера «Краснодара». Зачем мне обсуждать Городова?

(Екатерина Потапова)