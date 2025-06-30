Футбол
30 июня, 12:35

«Broke Boys» примут участие в новом сезоне Кубка России

Алина Савинова
«Broke Boys».
Фото соцсети

Broke Boys стали третьей командой из медиалиги, получившей право принять участие в FONBET Кубке России сезона-2025/26.

Клуб из Одинцово победил «СиндЕкат» и вышел в финал МФЛ-6, где встретится с «Амкалом», который уже обеспечил себе место в турнире.

В первом раунде Кубка России «Broke Boys» сыграют с «Орлом».

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение о том, что в новом сезоне Кубка страны выступят три команды из медиалиги. Еще одним участником турнира среди медиаклубов помимо Broke Boys и «Амкала» стали 2DROTS.

