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Источник: Ловрен не сыграет против «Спартака» и «Факела» в Кубке России

Руслан Минаев
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен не сыграет против «Спартака» и «Факела» в Кубке России, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, 14 ноября защитник прибудет в расположение сборной Хорватии для подготовки к чемпионату мира-2022.

«Со стороны «Зенита» по этому вопросу нет никакого давления. Нет никаких дискуссий о том, что Ловрен может опоздать, так что он однозначно присоединится к команде вовремя», — цитирует «РБ Спорт» представителя Федерации футбола Хорватии.

Матч «Зенита» против «Факела» в Кубке России запланирован на 16 ноября, против «Спартака» — на 27-е число.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lovren-propustit-matchi-s-fakelom-i-spartakom-v-fonbet-kubke-rossii/
Кубок России
Сборная Хорватии по футболу
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Деян Ловрен
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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