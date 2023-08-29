Бабич прокомментировал свой дебют за «Спартак» в матче с «Динамо»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал свой дебют за московский клуб в матче с «Динамо» в рамках FONBET Кубка России (4:1).

— Мы провели хорошую игру, особенно первый тайм. Во втором тайме мы играли больше позиционно, нам нужно было контролировать мяч. Я счастлив, что сыграли хорошо.

— Как вам уровень РПЛ?

— Очень хороший уровень — я даже в хорошем смысле удивлен. «Динамо» играло быстро в скоростной футбол. В первые 20 минут был достаточно быстрый футбол.

— Можете прокомментировать свой гол?

— Это была наигранная комбинация. Мы тренировали это — хороший гол.