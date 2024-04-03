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Сегодня, 19:31

«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы на матч Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футболисты Страхиня Эракович и Александр Соболев
Страхиня Эракович и Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Зенит» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Классен, Умяров, Пруцев, Бонгонда, Соболев, Угальде.

Запасные: Максименко, Свинов, Джикия, Чернов, Литвинов, Зобнин, Рябчук, Тавареш, Игнатьев, Медина, Зиньковский, Рощин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Алип, Родригао, Барриос, Коваленко, Ахметов, Мантуан, Педро, Сергеев.

Запасные: Васютин, Адамов, Нино, Сантос, Вендел, Васильев, Ерохин, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра, Изидор.

Игра «Спартак» — «Зенит» пройдет в Москве. Начало — в 20.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
03 апр, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Зенит
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
6
9
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